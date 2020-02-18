ريا أبي راشد تقلّد "الفاشونيستاز"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل أحد المطاعم وهي تتناول البيتزا برفقة زوجها.

وقالت:" أنا حاليًا متواجدة في روما وبدي أحاول أعمل متل الانستغرامرز المثاليين، وأصور كأني عم اكل بيتزا كل يوم، القاعدة إنه البيتزا ما تقرب كتير على تمك، لأنه يمكن على الشمة يزيد وزنك، بقى لقيت الحل".

لتقوم بعدها بتوجيه قطعة البيتزا إلى زوجها الذي تناول منها لقمة، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "لما حاول كون نحيفة وأكل بيتزا كل يوم مثل الفاشونيستاز".

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