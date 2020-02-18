تراند اليوم : إتفرج ياهاني علي الطرب .. عمر كمال يطرح أغنية “أيام زمان”

تحدى المطرب عمر كمال قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان “أيام زمان”، وذلك عبر يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية : حنيت لمكانى وأنا وسط جيراني .. ياما فى عز المحنة شالوني وتعبوا عشاني .. بحن لحكاويهم والسندة عليهم.. فاضل منهم أجمل سيره .. كانت أحلى ليالى .. كان فى أمان مع ناس زمان كان فى حياة .. لو غابوا روحهم فى المكان و محلياه.. فى ذكريات من ناس فى قلبي مونساه .. كان فى حبيب وعنيا لسه مصدقاه .. كل اللى كان سافر بعيد نسأل عليه .. رمضان زمان تفاصيله غير دلوقتى ليه”.

وحصل صدى البلد على صورة من قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر تجاه المطرب عمر كمال.

وتضمن القرار إيقاف المطرب عمر محمد كمال الشهير بعمر كمال لما بدر منه من مخالفة تتعارض مع قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

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كان الفنان هاني شاكر في وقت سابق أعلن اعتراض مجلس النقابة على ما بدر من المطرب عمر كمال عضو النقابة والمطرب حسن شاكوش خلال احتفال عيد الحب باستاد القاهرة لأغنية بنت الجيران، والتي احتوت على ألفاظ تخرج عن إطار الأدب والقيم المصرية.

وشدد هاني شاكر على منع التراخيص والتصاريح نهائيا لمطربي المهرجانات أو منحهم عضويات للنقابة .