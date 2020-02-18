النيابة المصرية تحسم الجدل حول أسباب وفاة هيثم أحمد زكي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:52 مساءً - كشفت وسائل إعلام مصرية يوم السبت الماضي عن قرار النيابة المصرية ” نيابة الشيخ زايد ” بحفظ التحقيقات التي تمت حول وفاة الفنان المصري ” هيثم أحمد زكي ” .

وذلك بعد أن استلمت النيابة من الطب الشرعي التقارير الخاصة بالصفة التشريحية للفنان الراحل وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة .. والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الوفاة طبيعية فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية .

لينتهي بذلك الجدل حول سبب وفاة هيثم أحمد زكي الذي ترددت أسبابا كثيرة حول وفاته منها إنها كانت بسبب تناوله لمكملات غذائية أو دواء كيميائي خاطئ .. والبعض تحدث عن وجود شبهة جنائية .

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي وافته المنية في شهر ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 35 عاما داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية .