ليلى علوي لفنان مصري شهير : ” أقوم أبوسك .. لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:52 مساءً - استضافت الفنانة المصرية ” إسعاد يونس ” في حلقة برنامجها ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة ” dmc ” يوم أمس مجموعة من الفنانين أبطال المسلسل المصري الشهير ” حديث الصباح والمساء ” .

وهم الفنانة ليلي علوي والفنان أحمد خليل والفنانة دلال عبد العزيز والفنان محمد نجاتي ومخرج العمل المخرج أحمد صقر .

وخلال الحلقة تحدث الضيوف عن أحداث المسلسل وذكرياتهم مع هذا العمل وكواليس التصوير .. وروى الفنان أحمد خليل موقفا قامت به الفنانة ليلى علوي معه أثناء التصوير أشاد من خلاله برقيها في التعامل واحترامها للغير ولزملائها .

لترد ليلى علوي على هذا الكلام وهي تتغزل بأحمد خليل قائلة : ” أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه .. لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك بس ربنا يخليله مراته وأولاده وأحفاده ” .

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