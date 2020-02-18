شاهد.. صافيناز في وصلة رقص على مهرجان “وداع يا دنيا وداع”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:52 مساءً - نشرت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز مقطع فيديو جديد لوصلة رقص جديدة لها من احد الافراح.
وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية “وداع يا دنيا وداع” التي يغنيها مجموعة من نجوم المهرجانات مثل حمو بيكا وحسن شاكوش وعلي قدوره وغيرهم.
وكانت صافيناز قد أبدت رأيها في ازمة اغاني المهرجانات مؤكدة أنها لا تكره أغاني المهرجانات الشعبية، أو أي نوع من المزيكا، مشيرة إلى أنها ترقص دائمًا على ما يطلبه الجمهور سواء شعبي أو مهرجانات أو غيره.
وتابعت صافيناز أن الجمهور في جميع حفلاتها يطلب جميع الأغاني، ولا تمانع في الرقص عليها، طالما هذا ما يفضلوه: “بنرقص وفقا لرغبتهم ومزاجهم”.
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