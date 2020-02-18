أزمة جديدة.. "البرنس" يهدد محمد رمضان بدعوى قضائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد ناصر البرنس، صاحب مطعم البرنس الشهير للأكلات الشعبية بمحافظة الجيزة المصرية برفع دعوي قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بعد اقتحام الفنان للمطعم والتصوير به بدون إذن.

وقال البرنس عبر فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه فوجىء بزيارة الفنان محمد رمضان للمطعم وطالب العاملين بخدمته هو وضيوفه.

وأضاف: "فوجئت بمحمد رمضان ومعه 7 كاميرات، وسألت منتجه الخاص، هل هذا التصوير يخص مسلسل رمضان المقبل أم لا، فهددني وأمرني بالسكوت وعدم التدخل فيما لا يعنيه حتى لا يتأذى".

وتابع البرنس حديثه: "في نجوم كتير بتجيلي هنا وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديوهات بعد ما بنستأذنهم عشان دي أصول طبيعية".

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واختتم صاحب المطعم الشهير كلامه في الفيديو، بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، لقيامه بالتصوير داخل المطعم دون إذن مضيفا: "لن أتنازل عن حقي فلا توجد صداقة في العمل وأرفض تهديد المنتج".

يذكر أن الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر كان رفع دعوي قضائية الإثنين ضد الفنان محمد رمضان وطالبه بتعويض قدرة 25 مليون جنيه مصري، بسبب فصله من عمله وحرمانه من الطيران مدي الحياة على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما بسبب نشر صورة من داخل قمرة الطائرة منذ 14 أكتوبر الماضي.



