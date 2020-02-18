حسن شاكوش يرفض مشاركة مايا دياب في كليب "بنت الجيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن مشاركة الفنانة اللبنانية مايا دياب في تصوير كليب أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات المصريين عمر كمال وحسن شاكوش، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وقال عمر كمال في تصريحات تلفزيونية: "الفكرة كانت قائمة وبالفعل تم الاتفاق معها على تصوير الأغنية في نسختها الجديدة ومشاركتها كموديل في الكليب، إلا أن حسن شاكوش رفض الفكرة بعد الاتفاق وإنهاء إجراءات السفر".





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يذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال طرحا نسخة جديدة من مهرجان "بنت الجيران" على موقع "يوتيوب" بعد تعديل جزء من الكلمات، بعد نصيحة المطرب المصري تامر حسني لهما بعد حفل استاد القاهرة، واستبدلا جملة "اشرب خمور وحشيش" بجملة "لغيرك مش هعيش".

واعتذرا على المقطع المسيء فى أغنية "بنت الجيران" الذي تم تشغيله في حفل عيد الحب باستاد القاهرة.

ودخل المطربان الشعبيان مؤخرا في صدام مع هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، بعد ما أصدر قرارا بمنع غناء مطربي المهرجانات وعدم منحهم تصاريح لأنهم يفسدون الذوق العام، حسب وصفه.