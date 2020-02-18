بالفيديو- ثلاث أغنيات لـ ناجي أسطا برؤية وتوزيع جديدين

طرح النجم ناجي اسطا مدلي لثلاث اغنيات سبق ان اطلقها في السابق وهي (قالوا قدرت – هيك – لعبي غيرا) من الحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، حيث أطل من خلالها بشكل موسيقى جديد على طريقة “الإكوستيك” المبسط، بإعادة توزيع الاغنيات الثلاث موسيقيًا.

من جهة أخرى، كما سبق وكشفنا حصرياً ان ناجي اسطا يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” والتي تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ، وسيصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

الأغنية إجتماعية وواقعية تلامس الناس، إضافة الى واقع يعيشه الكثيرون، تتضمن نصيحة وفيها شيء من الحكمة أيضاً، إيقاعية إلى حد ما. والأغنية ستكون “هيت” لأنها تعني كل شخص موجود في هذه الدنيا.