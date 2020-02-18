هاني العمري أشعل ليلة عيد الحب في سهرتين مميزتين

لم يكن عيد الحب عادياً عند الفنان هاني العمري الذي قرّر أن يحتفل به على طريقته الخاصّة والمميّزة.

العمري الذي إشتهر بأجمل الأغاني الرومنسيّة التي ما زالت وحتى يومنا من بين الأغاني الأكثر شهرة في الوطن العربي أحيا حفلتين غنائيتين بمناسبة عيد الحب يوم السبت في 15 شباط .

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بدأ العمري سهرته في مطعم Jardin D’amour عاليه بحضور عدد كبير من محبيه في أجواء مليئة بالحب والفرح .

هاني بدأ وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة “أوّل شب” التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الحضور الذي بدأ مطالبته بأشهر أغانيه “سهران وناطر عينيكي”، “من بعد طول السنين”، “مشتاق أضمّك”، حيث لم يبخل العمري عليهم وقدّمها إضافة إلى أجمل أغانيه من أرشيفه الغنائي.

وإستكمل هاني العمري سهرته لينتقل بعدها إلى وادي بعنقودين طريق جزين وتحديدا مطعم Mch Mch بإدارة السيّد إدي جرمانوس حيث كان بإستقباله حشداً كبيراً من المحبين حيث حوّل السهرة إلى مهرجان جماهيري كبير أشعل به الأجواء ليستمرّ الحفل حتى ساعات الصباح الأولى .