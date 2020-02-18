سلوى المطيري في السفارة الصينية لتقديم علاج فيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري مقطع فيديو وهي متوجهة نحو مقر السفارة الصينية في الكويت، وفي يدها مجموعة من الأوراق، حيث أعلنت أن هذه الأوراق تتضمن علاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستسلمها للمسؤولين في السفارة.

وأثار تصرف سلوى المطيري رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا مقطع الفيديو بسخرية شديدة منتقدين أفعال المطيري التي من شأنها إثارة الجدل دائما.

وكانت المطيري نشرت مقطع فيديو سابقا وهي تطالب بوضع مبلغ مليار دينار كويتي في حسابها البنكي حتى تقدم العلاج الخاص بالمرض والذي توصلت إليه بنفسها، وذلك عقب إعلان الفنان العالمي الشهير جاكي شان، عن جائزة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يستطيع إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وسخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري حينها من الفنان العالمي جاكي شان؛ بسبب إعلانه عن مكافأة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يجد علاجا لفيروس كورونا، معربة عن دهشتها من قيمة المبلغ الذي وصفته بالتافه والرمزي.

كما أعلنت المطيري قبل أيام عن استعدادها لإيجاد دواء لعلاج فيروس كورونا المنتشر حاليا بشكل كبير، مقابل مليار دينار كويتي.

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وطالبت المطيري بوضع المبلغ كاملا بحسابها، وأضافت بأنها لن تقوم بسحب أي جزء منه حتى تسلم العقار ويعطي النتائج المرجوة منه.

وتعد الكويتية سلوى المطيري من الشخصيات المثيرة للجدل بشكل كبير، بسبب تصرفاتها وتصريحاتها الجريئة والغريبة، وشكلت ظاهرة في إحدى الفترات، حيث تأثر بها عدد من الأشخاص ووصفها البعض بـ "مريم نور" الكويتية، فيما تناولت شخصيتها إحدى حلقات مسلسل "واي فاي" بموسمه الثاني، وتحديدا الحلقة الـ 28؛ إذ قدمت الفنانة ريماس منصور شخصية "بلوى المصيري".

وللناشطة الكويتية عدة تصريحات تصدرت عناوين الأخبار من أبرزها: مطالبتها باختراع كحول إسلامي، وسجائر من أعشاب طبيعية، كما أثارت ضجة كبيرة بعدما طالبت بسن قانون يمنح الرجال إمكانية جلب جوار وعبيد من روسيا والشيشان، وإمكانية ارتباط الرجل بهن من دون زواج، بالإضافة لمطالبتها بتمكين المرأة الكويتية من شراء أزواج يتمتعون بمواصفات معينة أبرزها الجمال.

وكانت المطيري قد ظهرت في مقطع فيديو شهير في سبتمبر 2013 وهي متنكرة بزي رجال وهي تقود السيارة في السعودية ملثمة بالشماغ الأحمر، وذلك على الرغم من أن قيادة السيارة للنساء في السعودية لم يكن مسموحا بها في ذلك الوقت.