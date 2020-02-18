محام يتقدم للنائب العام ببلاغ لحجب أغاني المهرجانات

في تطور مثير لأزمة مطربي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، بعد قرار النقيب هاني شاكر بإيقاف كل مطربي المهرجانات عن الغناء نهائياً، تقدم المحامي محمد حسن عبده، ببلاغ للنائب العام، لحجب أغاني المهرجات من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت و"يوتيوب".

وقال المحامي في البلاغ، إنه ظهرت عبر وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا و"فيسبوك" و"يوتيوب"، ما يسمى بأغاني المهرجانات التي تدعو إلى هدم القيم والأخلاق، والتحريض على تعاطي المخدرات والخمور وانتشار البلطجة، وقد حددت المادة رقم 171 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، (كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح أو جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم جعلها علانية، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً لفعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض، وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل).

وطالب مقيم الدعوى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم أو يساعد بأغاني المهرجانات المحرضة على البلطجة وتعاطي المخدرات، والمشاركة في انتشارها عبر هذه المهرجانات، بصفتهم المسؤولين عن تصاريح وتراخيص الأغاني والحفلات.

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