لقاء الخميسي تدعم حسن شاكوش في أزمته مع "الموسيقيين"

علّقت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها على "إنستغرام"، على الانتقادات التي وجهت لمطرب المهرجانات حسن شاكوش عقب حفل عيد الحب الذي أحياه بمشاركة زميله عمر كمال؛ وغنيا فيه أغنية بنت الجيران من دون أن يعدلا الكلمات كما طلب منهما نقيب الموسيقيين هاني شاكر، وكتبت: "الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي في الاستاد وعيد الحب.. أنا مش مع وقف مغني خد تصريح قبل كدا من الرقابة وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض.. بالعكس أنا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الأغنية بعناية، طالما أنا عندي يقين إنه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور.. قصدي نلعبها بصياعة، ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده".

تابعت: "الاستاد دا مكان مهم جداً.. حرم كروي.. إذاً أي حفلة بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه، لأنه كمان الحفلة بتتعرض على الهوا، وأنا مش شايفة من رأيي إن الحفلة أساساً مكانها الاستاد، بس إذا افترضنا إن مافيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنيين والفنانين بقى.. حفلة معروضة ع الهوا لشعب كامل يبقى أنا اللي اختار واجهة للعالم وللشعب".

وأضافت: "مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالمياً مش مغني مهرجانات، لأنه دا لون من ألوان الغنا، لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصية من سنين السنين.. فكرة الاختيار والتوقيت والمكان.. هو دا الصح لكن تمنع مغني ليه جمهور يعني أنا مش شايفة إن دا حل! الحل هو الاحتضان وإنه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه".

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام".‎

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