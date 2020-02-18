حمو بيكا يكشف عن مرضه الخطير

فجر مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة المحور، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نفى الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية والصحف، حول حصوله على 28 مليون جنيه كأرباح من موقع "يوتيوب"، عن إنتاجه من الأغنيات المعروضة على الموقع، كما أكد أن ما أشيع عن حصول حسن منصور، الشهير بحسن "شاكوش"، على 53 مليوناً من نفس الموقع، أرباحاً عن أغنية "بنت الجيران" غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن أرباح "بنت الجيران" لا تذهب لحسن "شاكوش"، بل لأصحاب اللحن الأصلي– شركة "حماقي" على حد قوله– الذين وضعوا يدهم على الأغنية بعد نجاحها؛ إما أن يحصلوا على أرباحها أو يغلقوها.

وقال بيكا إن الأخبار المنشورة حول هذا الموضوع غير صحيحية، ولو كانت صحيحة لما تحدث عن حاجته للعمل، أما سياراته، فتعكس حبه للسيارات، لكنها بأقساط.

وكشف بيكا عن إصابته بمرض يتكلف علاجه مبلغاً كبيراً، وأن الجمهور لا يعرف أنه مصاب بمرض يتسبب في تآكل جدار المعدة، ويتكلف علاجه في "الحقنة" الواحدة 120 ألف جنيه، فالجمهور يرى فقط شكله الخارجي، ولا يعرف معاناته.

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يذكر أن المحكمة حددت يوم السبت القادم 22 شباط (فبراير) الجاري، موعداً لمحاكمته بتهمة سب وقذف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر على إثر اتهام الأخير له باقتحام نقابة الموسيقيين وتهديد الموجودين بالمبنى والتعدى بالألفاظ على النقيب.

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