رضوى الشربيني توضح حقيقة زواجها

القاهرة – لايف ستايل
من خلال فيديو بثته الإعلامية رضوى الشربيني على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، كشفت عن حقيقة زواجها، مؤكدة أنها لا تفكر فى الزواج حاليًا؛ ردًا على العديد من الأقاويل التي انتشرت عن زواجها.
وقالت الشربيني: "أنا لا أفكر في الزواج حالياً، وأرغب أولًا في تربية أولادي والاعتناء بوالدتي والاطمئنان على جمهوري وبعدها أفكر في الزواج".
وأضافت: "إن الزواج قد يعطلني عن كل هذه الأمور الخاصة بأسرتي وجمهوري، وأرى أن الزواج بالنسبة لي ليس من الدرجة الأولى، لأنني تزوجت وأنجبت ولا أرغب فى شيء آخر".
وكانت ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول زواج رضوى الشربيني، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن كل حلقات برنامجها "هي وبس"، الذي تقدمه على قناة cbc سفرة، تهاجم فيها الرجال وتحرض السيدات على التمرد على سطوة الرجال، وهو ما يعرضها دائماً للانتقاد من قبل الرجال بل وإحياناً من قبل بعض السيدات.
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