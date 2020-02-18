تضارب في الآراء حول قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات

بالرغم من احتفاء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الفنان هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائياً، إلا أن هناك مجموعة من رواد تلك المواقع دشنوا هاشتاغاً ضد شاكر، حيث اعتبروه يهاجم شباب المغنين بقراره هذا.

وتصدر هاشتاغ "#هاني_شاكر_ضد_الشباب" قائمة الأعلى تغريداً على "تويتر" في مصر، وذلك على خلفية قراره بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، حيث تعرض لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قراره بمنع كل مطربي المهرجانات من الغناء، ما رآه كثيرون تعسفاً ضد هؤلاء المغنين الذين يفتحون بيوت كثير من الموسيقيين، فضلاً عن التأثير على "أكل عيشهم".

وأشار رواد السوشيال ميديا إلى النجاح الجماهيري الذي لا يمكن إغفاله، الذي يحققه مطربو المهرجانات على "يوتيوب"، وهي أرقام حقيقية لا يمكن التشكيك فيها بأي شكل، وتدل على أن ملايين من المشاهدين يتابعون هذه النوعية من الأغاني، ومن هنا تأتي صعوبة قرار منعهم من الغناء، ما يبرر انتشار هاشتاغ "هاني شاكر ضد الشباب" الذي كشف عن رفض كثيرين من رواد "تويتر" للقرار.

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