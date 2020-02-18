منى فاروق منهارة وتتحدث عن الموت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية منى فاروق كشفت من خلاله في بث مباشر الحالة الصعبة التي تشهدها بعد خروجها من السجن.

وقالت إنها تشعر بالاختناق والضيق وإنها تعيش منذ ذلك الحين وكأنها ميتة، مشيرة إلى انها تريد ان تعيش بسلام وأنها لا تحصل على فرصة لذلك.

وأضافت أن لا أحد يتيح لها فرصة العودة إلى العمل الذي لا تتقن غيره، لافتة إلى أنها أخطأت وأن كل الناس يخطئون مع الإشارة إلى أنها كانت صغيرة يوم تسجيل الفيديو الفاضح.

وتوجهت إلى المتابعين بالسؤال عما إذا كانوا لا يخطئون وإذا كانوا من صنف الملائكة مضيفة: "كلنا فاسدون ولا أستثني أحداً". واعترفت بأن خطأها كبير وأنها قامت بفعل خادش للحياء.

وأعربت عن شعورها بالحزن الشديد وبالعزلة خصوصاً أنها لا تحظى بأي فرصة عمل. وختمت متمنية الموت وقالت: "عن نفسي أروح أموت أحسن مش عايزة حاجة من الدنيا".

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ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه حاملة دباً أبيض مع قلب أحمر مشيرة إلى أنها تلقته هدية لمناسبة عيد الحب. وعلقت: "عيد حب سعيد. بحبكم أوي. كل عيد حب وأنتم الحب".

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