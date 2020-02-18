3 محاضر ضد مطربي "بنت الجيران" بسبب حفل عيد الحب

في تطور مثير لأزمة مطربي المهرجانات، والذين أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قراراً نهائياً بإيقافهم جميعاً عن الغناء، قامت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية بتحرير ثلاثة محاضر لكل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك لقيامهما بغناء أغنية "بنت الجيران" دون الحصول على موافقة المصنفات على كلمات الأغنية، والغناء في استاد القاهرة ليلة الاحتفال بعيد الحب بدون ترخيص، فضلاً عن التحريض على الفسق والفجور، وتضمن الأغنية كلمات عن الحشيش والخمور.

كما تم تحرير محضرين ضد الفنان أحمد شيبة لقيامه بالغناء في استاد القاهرة دون ترخيص، واستخدام كلمات دون العرض على المصنفات الفنية.

وتم تحرير تلك المحاضر بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لضبط الخارجين عن القانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بالرقابة على المصنفات، وأيضاً تطبيق قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع غناء جميع مطربي المهرجانات؛ تحت إشراف سيف العجيزى مدير عام الرقابة على المصنفات.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة الموسيقيين قراراً بإيقاف المطرب عمر محمد كمال، الشهير بـ"عمر كمال"، لما بدر منه من مخالفة تتعارض مع قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

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