مغرّدون يربطون الهجوم على ريهام حجاج بخلافها مع ياسمين عبد العزيز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئ محبو الممثلة ريهام حجاج بهجومٍ حاد ينتشر ضدها على "تويتر" تحت الوسم #ريهام_حجاج_ممثله_فاشله. واستغربوا الموضوع الطارئ الذي دفع رواد مواقع التواصل لتداول هذا الوسم. فربط معظمهم الموضوع بخلافها الشخصي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلّقوا: "ربنا يكفينا شر كيد النسا"

وفيما برز وسم الهجوم على "حجاج" بين المواضيع الأكثر قراءة على "تويتر"، تساءل المغرّدون عن السبب لانتشاره. فلم يجدوا تبريراً لانطلاقه إلا بربطه بالخلافات القائمة بين الفنانتين بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة من "حجاج" بعد طلاقه من "عبد العزيز".

إلا أن المدافعين عن ريهام أثنوا على أدائها في التمثيل. وفيما دافع آخرون عن ياسمين باعتبارها غير مهتمة بعلاقات طليقها زوجاته، عبّر البعض عن استيائه من نقل الخلافات الشخصية للكيدية بالمواجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد أنه من المعيب أن تشتم السيدات بعضها من أجل علاقة مع رجل.

واتفق معظم المغرّدين أن الخلافات بينهما يجب أن تُحلّ برقي بعيداً عن كيد النساء ونوايا الإنتقام، مع التشديد على أن الأمور الشخصية يجب أن تُحلّ بخصوصية تامة. ورأوا أنه عندما يصبح هذا الموضوع ترند على "نويتر"، فهو مسيء لكليهما.