شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل يسرا "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع حالياً الموسيقار عادل حقى اللمسات المبدئية للموسيقى التصويرية لمسلسل "دهب عيرة" بطولة النجمة يسرا، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، من تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.

وبدأت يسرا، وسلوى عثمان، ورمزي العدل، تصوير المشاهد الأولى السبت الماضى في المنطقة الصناعية للمخرج العمل سامح عبد العزيز والعمل من تأليف أحمد عادل وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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وقدمت حلا شيحة فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل عقب 13 سنة من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.