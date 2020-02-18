شكرا لقرائتكم خبر عن 32 عرضا مسرحيا في مهرجان إبداع 8 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة مشاهدة العروض المسرحية لمهرجان إبداع 8 من اختيار 32 عرضا مسرحيا من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات للمشاركة في المسابقة المسرحية، وقد تشكلت تلك اللجنة من الفنانة وفاء الحكيم، والناقدة الدكتورة لمياء أنور، والمخرج عادل حسان .

وكانت العروض المختارة هي عرض "فينيمانييه " لكلية التجارة جامعة بور سعيد، وعرض " أخر المطاف " لجامعة بدر، وعرض " أيام الإنسان السبعة " لجامعة طنطا، وعرض " جراراتا " لجامعة الفيوم ، وعرض " أجنابيا " لكلية التجارة جامعة قناة السويس ، وعرض " الإسكافي ملكا " لكلية تربية نوعية ، جامعة المنصورة ، وعرض " ظلال " لكلية الزراعة جامعة دمياط ، وعرض " اللوحة " لجامعة بنها ، وعرض " أحدب نوتردام " لمعهد طيبة العالي ، وعرض " ملحمة عشق " لجامعة أسيوط ، وعرض " ساحرات سالم " لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، وعرض " تريفوجا " لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، وعرض " ساحر الحياة " للمعهد العالي للدراسات المتطورة ، وعرض " باكا باكا " لكلية الهندسة جامعة بور سعيد ، وعرض " سيد موزارات " لأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية ، وعرض " هيلفجوت " لكلية الطب جامعة القاهرة .

بالإضافة لعرض " الزوبعة " لكية التربية النوعية لجامعة الزقازيق ، وعرض " حلم يوسف " لجامعة جنوب الوادي ، وعرض " قواعد العشق " لجامعة بدر ، وعرض " جبر الخواطر " للمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية ، وعرض " تيل أولين " لجامعة قناة السويس ، وعرض " أفراح القية " معهد العالي للفنون الشعبية ، وعرض " ملك الأحلام السبعة " لجامعة أسوان ، وعرض " أحدب نوتردام " لكلية الحقوق جامعة عين شمس ، وعرض " كالبيانولا " لجامعة كفر الشيخ ، وعرض " حادثة منتصف الليل " لكلية الاداب جامعة عين شمس ، وعرض " قاع " لكلية الهندسة جامعة المنصورة ، وعرض " الشاطيء " للمعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة ، وعرض " الأفاعي " لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، وعرض " من وراء حجاب " لجامعة سيناء ، وعرض " شاب شاب " لكلية تربية رياضية جامعة حلوان ، وعرض " المأوي " لكلية التجارة جامعة عين شمس .

وسيقام المهرجان في الفترة من 24 فبراير وحتي 10 مارس، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، وتشكلت لجنة تحكيمه من المخرج فهمي الخولي ، والفنان سامح الصريطي ، والفنان فتوح أحمد .