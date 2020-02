شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى الموسم الرابع من I Am Not Okay with This والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيالI Am Not Okay with This ، التريلر الرسمى الرابع للسلسلة الشهيرة، منذ ساعات، والذى ضم التطورات الجديدة التى تشهدها الفتاة، بعد انتقالها للمدرسة الثانوية، والمقرر طرحه يوم 26 فبرايرالجارى. وكانت الصفحة الرسمية للمسلسل قد أعلنت فى نوفمبر الماضى، عن بدء تصوير الحلقات الأولى من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، الحائزة على تقييم 8.8 عبر موقع imdb الشهير، ونشرت الصفحة عبر موقع الصور الشهير انستجرام، صورة من السيناريو الخاص بالفصل الأول للموسم الرابع، بعد ان نجح الموسم الأخير في حصد شعبية كبيرة. Advertisements وتجرى الشركة المنتجة حالياً، تصوير الموسم الخامس من السلسلة منذ أيام، قبل الانتهاء من الموسم الرابع، كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لإنشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".





وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.

