شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد فهمى "مكتف" أحمد عز بالسلاسل فى كواليس فيلم العارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى الصفحات التابع للفنان أحمد عز عن صورة جديدة من كواليس فيلم "العارف"، يظهر فيها وهو مكتف بالسلاسل على أحد الكراسى ويجلس أمامه الفنان أحمد فهمى الذى يشاركه دور البطولة فى الفيلم المقرر طرحه فى عيد الفطر المبارك.

وطرحت شركة "سينرجى فيلمز" الإعلان التشويقى الأول لفيلم "العارف"، أول أمس، والذي ضم الكثير من مشاهد الأكشن والحركة، الفيلم منتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 3" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت إيراداته الى 80 مليون جنيه.