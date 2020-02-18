شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب أحدث المنضمين لفريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان لطفى لبيب إلى فريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا" ويجسد من خلاله دور كوميدى والذى يخوض به كل من الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل والذى بدأ أبطاله تصويرعدد من مشاهده خلال الأيام الماضية والذي يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن انتاج سينرجى ، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.
مسلسل تيمون وبومبا" تدورأحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.
وكانت آخر أعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبرمية" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية أبنائه فقرر أن يدخل في علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.
مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".
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