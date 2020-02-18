شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولي يعلن عن لقاء يجمعه بحسن شاكوش مع الإعلامية بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمح الدولي مشجع النادي الأهلي الشهير، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمعه بمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش والإعلامية بسمة وهبه، ونشر "أمح الدولي" صورة تجمعه بالثنائي حسن شاكوش وبسمة وهبة وعلق قائلا: "انتظرووووونااااااااا.. حصريا اقوي مفاجأة مع النجم العالمي تريند اليوتيوب اخويا وحبيبي حسن شاكوش مع القمر بسمة وهبه انتظروا الفيديو كامل علي اليوتيوب".



امح الدولى على انستجرام مع شاكوش وبسمة وهبه

كما أعادت الإعلامية بسمة وهبة نشر صورتها على موقع "انستجرام"، مع المطرب حسن شاكوش ومشجع الأهلي أمح الدولي للتأكيد على لقاء يجمعهم قريبا.



امح وحسن شاكوش وبسمة وهبه



بسمة وهبه تشارك امح الدول وشاكوش

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وحقق مغنى المهرجانات حسن شاكوش نجاحاً كبيراً فى الأسابيع الماضية بسبب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على يويتوب. بعد هذا النجاح بدأ شاكوش فى تلقى عروض للحفلات وغيرها، ولذلك بحث عن الحصول على تصاريح من النقابة والسير بشكل رسمي.

وكان قد تقدم المطرب حسن شاكوش لاختبارات نقابة الموسيقيين للحصول على عضوية النقابة، فى نفس الوقت تقدم حمو بيكا أيضاً للاختبارات، وأعلن حسن شاكوش عن حصوله على عضوية نقابة الموسيقيين وسط أنباء عن تسلمه كارنيه النقابة.

بعد حفل الاستاد الأخير مباشرة أعلن هانى شاكر أن حسن شاكوش خالف ثوابت المجتمع بغناءه ألفاظ مسيئة وسيتم إعادة النظر فى عضويته بالنقابة، وبعدها أصدر الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين قرارا بمنع جميع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا.