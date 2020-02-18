شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر احتفالات المطربة العالمية ليدي جاجا، بعيد الحب، فبعد أن نشرت صورة الجمعة الماضية بصحبته وتغزلت فيه ببعض الكلمات، أعادت جاجا نشر صورة جديدة لهما عبر حسابها الشخصي بانستجرام، والتي تظهر عليها بأنهما في إحدي الجزر الساحلية.

ولم تضف المطربة الحائزة على جائزة الأوسكار لأغنيتها Shallow، أي كلمات على الصورة الجديدة التي نشرتها مع صديقها الجديد مايكل بولانسكي، الذي أعلنا منذ قريب عن بداية علاقتهما العاطفية بشكل كبير.

وكانت عدسات المصورين قد التقطت أول صورة للعاشقين من أمام إحدى مطاعم اللحوم في لاس فيجاس نهاية ديسمبر الماضي، بعد أن أكد مقربين من النجمة العالمية أنها تعيش حالة سعيدة مع صديقها الجديد بعد أن تعرفا عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين.

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وبحسب صحيفة People، فإن صديق النجمة الحائزة على الأوسكار، هو المدير التنفيذي لمجموعة Parker Group – القائمة بأعمال الجمعيات الخيرية Sean Parker.

وكان قد تم مؤخرًا تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات ليدي جاجا وهى أغنية " Stupid Love " والتي أكد موقع "melty" الفرنسي أنها كانت ستطلق الأغنية في بداية شهر فبراير المقبل، ويُقال إنها واحدة من أغنيات البومها الغنائي الجديد الذي تعمل جاجا حاليًا على الانتهاء من إعداده، وقد كشف قطاع كبير من محبي وعشاقي النجمة العالمية ليدي جاجا البالغة من العمر (33 عامًا) انهم ينتظروا أطلاقها لألبوم جديد فكان اخر البوم اطلقته النجمة الشهيرة كان منذ 2016 وكانت جاجا تضع كل تركيزها في فيلم "A Star Is Born" مع النجم العالمي برادلي كوبر وهو العمل الذي حقق نجاح مذهل حول العالم وحصدت به جائزة الأوسكار لذلك لم يكن إطلاق البوم غنائي جديد في أولوياتها .

يذكر أن النجمة ليدي جاجا التى بدأت مسرتها الفنية عام 2001 ، و استطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التي حققت نجاح مذهل و من أبرزها "shallow" و"i'll never love" و"poker face" و"bad romance"، وغيرهم.