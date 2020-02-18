شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا لم يحصل على أوسكار ولا مرة ويصور مسلسله الجديد مع كيفن هارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى جون ترافولتا، بـ عيد ميلاده الـ 66، حيث ولد ترافولتا في 18 فبراير من عام 1954، إنجلوود، نيو جيرسي، بـ الولايات المتحدة، اشتهر الممثل العالمى بإداء الكثير من الأدوار منذ ظهوره على الشاشات بـ مسلسل Emergency!، في عام 1972، وشارك ترافولتا بـ 75 عمل متنوع منذ ظهوره.

حصل ترافولتا على العديد من الجوائز المهمة على مدار تاريخه، ولكنه لم يحصل ولا مرة على جائزة الأوسكار ألا أنه ترشح للجائزة مرتين، ولكنه حصل على أكثر من جائزة من جوائز الجولدن جلوب منها عن دوره في فيلم Get Shorty، عام 1995، ولم يحصل على أي جائزة من جوائز الـ BAFTA، بالرغم من أدواره الشهيرة مثل Grease، و off/ Face، الذى سيعاد إنتاجه من جديد، حيث قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety "..

Advertisements

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.

ومن المقرر أن يلعب الممثل الأمريكى العالمى جون ترافولتا دور البطولة، أمام الممثل الكوميدى كيفن هارت في سلسلة أفلام كوميدية للمسلسل الكوميدي Die Hart ، وبدأ الإنتاج منذ أمس الاثنين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، الذى شيطرح على منصة Quibi.

المسلسل الجديد Die Hart من تأليف تريبر كلانسي وديريك كولستاد وإخراج إريك أبيل، في هارت، يلعب هارت نسخة خيالية عن نفسه الذي سئم من كونه الصاحب الهزلي، ويحصل على رغبته عندما يقدم له مخرج مشهور حلمه، أن يكون نجمًا رائدًا في الأكشن، ولكن يواجه مشكلة، حيث يجب على كيفن أولاً أن يتدرب في أكبر مدرسة لنجوم الحركة في العالم، الذى يديرها لونيتيك (ترافولتا)، وبالتالى يكون على هارت أن يواجه مخاوفه، إذا أراد تحقيق حلمه والوصول إلى دور العمر، العمل يدور في إطار كوميدي أكشن، وتشويقى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".