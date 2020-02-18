"بلاش تتقطع رزقهم".. رامي صبري يوجه رسالة لهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان رامي صبري رسالة لنقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بشأن القرار الذي أتخذه بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، الأحد الماضي.

ونشر "صبري" صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق :" أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي، معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقه كلام الأغاني، يمشو عليها وتبقي مكتوبه ومضيين عليها والإعلام كلو يبقي شاهد عليها، بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم".

واستكمل:" وأنا عارف انك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعا، وعايز تحافظ علي الفن في مصر واحنا كلنا عايزين كده، بس بلاش تقطعلهم رزقهم، وربنا يكرمك دايما على فعل الخير يا حبيبي".

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يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اتخذت إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، ونبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".