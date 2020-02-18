بسمة بوسيل تنشر صورًا من رحلتها لـ"لندن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني جمهورها بصور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال تواجدها في ميدان بيكاديلي بلندن، وارتدت فستانًا قصيرًا.

وتحرص بسمة على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.