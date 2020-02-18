"مش هنخترع العجلة".. نبيل الحلفاوي يعلق على أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نوعية أغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا، وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"الحقيقة مش فاهم المشكلة، إحنا مش هنخترع العجلة، طول عمرنا فيه رقابة على المصنفات الفنية مسئولة عن النصوص أو العروض التي تخرج إلى النور".

وأضاف :"أما عن إفساد الذوق العام فطول عمرنا برضه فيه أعمال هابطة مواجهتها لا تكون بالمنع وإنما بدعم وتشجيع الراقية "مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع".

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يذكر أن اتخذت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأحد الماضي، إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".