تراند اليوم : فيديو| سر رفض عبلة كاملة" الظهور في برامج تليفزيونية

تتخذ الممثلة المصرية، عبلة كامل، موقفًا رافضًا للظهور في البرامج التليفزيونية، وكان آخرها رفضها الظهور مع الممثلة والمنتجة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

وقالت "إسعاد" خلال حلقة استضافت فيها نجوم مسلسل بمسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي عرض قبل 19 عامًا، إنها تحاول كثيرًا مع عبلة كامل لكنها ترفض.

وأضافت مازحة: "حاجة عبلة اللي مش عاوزة تيجي في البرنامج ومطلعة روحي، الناس واكلة وشي".

ويعرف عن "عبلة" أنها ترفض الظهور الإعلامي بتاتًا، فهي لم تجر لقاءات إلا واحدًا أو اثنين على الأكثر.

ومن بين اللقاءات النادرة لها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، ذلك الذي سجلته مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في بداياتها الفنية عام 1979، عندما كشفت عن أمنيتها الوحيدة آنذاك، وهي "الرغبة الملحة في الزواج"، وملامح الخجل تعتريها.

ويرجع السر وراء إصرار عبلة كامل على الزواج وقتها في أقرب فرصة، هو رفض أهلها اقتحام المجال الفني، بعد تخرجها في كلية الآداب، وذلك لكي تتحرر من قيود الأسرة.

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وبحسب رواية السيناريست المصري، بلال فضل، في برنامجه التلفزيوني "الموهوبون في الأرض"، فقد حاول في عام 1998 أن يقنع عبلة كامل أن يجري لقاء معها، ولكنها ردت عليه بترحيب وتهذيب أن آخر حوار أجرته كان لمجلة "المصور" منذ 10 سنوات، وأنها لا تحب إجراء لقاءات صحفية، وأنها تمثل فقط والانتقاد من حق الجمهور وللنقاد، لكن الحوارات الصحفية لا تحبها.

ومن أبرز تصريحات عبلة كامل في لقائها مع مجلة "المصور"، حديثها عن الإنجاب، فقالت: "لو لم أكن غير قادرة على الإنجاب لما كنت أقدمت على هذه الخطوة، هذا هو مبدئي، من يرغب في شيء يتحمل نتائجه، فاستعنت بمربية لبناتي مرتبها غالي، وأصبح كل ما أتقاضاه من أموال يوازي ما أصرفه، وهذا هو حال أغلب جيلي من الفنانين، فليس لدى أي منا مدخرات في شركات توظيف الأموال، فجيلنا محبط لأن الفرص تحجب عنه، وكتير من الكفاءات تضيع ليس في الفن فقط،، الشباب ينكسر لأن تحقيق العدالة أصبح صعب ومحكوم على جيلنا ألا يتوقف عن الجري من يوم ميلادنا حتى مماتنا".

وتابعت: "أحيانا أتمنى أن أهرب من العمل وأجلس مع بناتي تحت اللحاف وأنام أو أذهب لمقابلة صديقاتي في حديقة الحيوانات".. ثم سالت للصحفية التي أجرت معها اللقاء: "ألا تحلمين بذلك أيضا؟".





