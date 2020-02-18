حقائق جديدة حول انتحار المذيعة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:39 مساءً - كل التقارير المتداولة حول حادث انتحار المذيعة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك تؤكد أن الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له بسبب قضية اعتدائها على صديقها بالضرب قد يكون الدافع الرئيسي وراء إنهائها حياتها .

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الممثلة والمذيعة البريطانية كارولين فلاك، حيث ادعت أنه تم استدعاء الإسعاف إلى منزل الضحية قبل يوم من انتحارها.

وحسب وكالات الأنباء ،نقل عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن قوله: "تم استدعاؤنا مساء الجمعة إلى عقار سكني في شارع نورثولد شرقي لندن، وحضر الطاقم الطبي للكشف على الحالة لكن لم يتم اصطحابها إلى المستشفى".

وقبل يومين قالت أسرة "فلاك" في بيان رسمي: "نؤكد أن كارولين توفيت في 15 فبراير/ شباط، ونطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب، وألا يحاولوا الاتصال بنا أو تصويرنا"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية .

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم العثور على جثة كارولين داخل شقتها، في العاصمة البريطانية لندن. وهو ما أكده محامي العائلة لنقابة الصحافة .

ورحلت المذيعة البريطانية كارولين فلاك ،قبل خضوعها للمحاكمة في واقعة اعتدائها على صديقها، والتي كانت مقررة في 4 مارس/ آذار المقبل. وألقت الشرطة القبض على كارولين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة الاعتداء على صديقها، البالغ من العمر 27 عاماً في منزلهما، ما تسبب في جرح كبير برأسه.

لم تتحمل كارولين ضغوط محاكمتها جراء ضربها صديقها لويس بمصباح



وأفرجت القاضية جوليا نيوتن، عن كارولين بكفالة مالية، لكنها فرضت عليها شروطاً، وهي عدم الاتصال بصديقها بأي شكل من الأشكال حتى موعد المحاكمة في الشهر القادم .

وفي السياق ذاته، اتهم وكلاء أعمال كارولين، المدعين العامين بإقامة "محاكمة استعراضية" حول مزاعم الإساءة المنزلية. وقالت شركة "ماني تالنت مانجمنت" التي كانت تدير أعمال الممثلة الراحلة في بيان: "تعرضت كارولين لضغط كبير بسبب قضية قائمة ومحاكمة محتملة غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع ".

فبحسب بعض التقارير قرر صديق كارولين فلاك عدم المضي قدماً في دعواه ضد صديقته كارولين فلاك ،لكن المدعين العامين استمروا في القضية بحجة ردع ظاهرة العنف المنزلي من قبل النساء والرجال على حد سواء.

ونالت كارولين فلاك، شهرتها من تقديمها لبرنامج تلفزيون الواقع "جزيرة الحب" ، وبرامج "إكس فاكتور" .

وشهد ومازال حادث وفاة وانتحار كارولين فلاك اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية والعالمية،وتكشف حالات انتحار المشاهير خلال السنوات الأخيرة عدم تمتعهم البعض منهم بمناعة نفسية قوية ربما من ضغوط الشهرة والمعجبين ،وانتحار كارولين فلاك كما أشارت بعض التقارير ،يؤكد أن كارولين فلاك كانت تقاوم بصمت مشاكل خاصة في صحتها العقلية،وكان من الممكن على المدعين العامين إجراء فحوصات نفسية لها قبل المضي قدماً بإجراء محاكمتها،فربما لو فعلوا ذلك لتلقت العلاج النفسي،وبقت بيننا على قيد الحياة.

انتحار مقدمة البرامج كارولين فلاك في ظروف غامضة

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ويشار إلى أن بريطانيا شهدت 750 ألف حالة اعتداء منزلي سجلتها الشرطة في عام 2019 فقط.

ويشير أحدث إحصاء للجرائم من قبل الشرطة البريطانية إلى وجود أكثر من مليوني ضحية.

وواقعة انتحار ووفاة المذيعة البريطانية كارولين فلاك قبل جلسة محاكمتها بأسابيع قليلة في قضية ضربها صديقها، أنست الكثيرين وفقاً لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية، أن ما يقارب ال90 في المائة من ضحايا العنف المنزلي في بريطانيا هم من النساء.

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