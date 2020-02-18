بالفيديو.. ليلى عبدالله: أجلت فكرة زواجي.. وهذه حقيقة خلافاتي مع نور الغندور

قالت الفنانة الكويتية ليلى عبدالله إنه كان من المفترض أن تكون عروس في هذا العام 2020 إلا أنها أجلت فكرة زواجها لهذا العام، مردفًة: “ما أدري متى يكون الزواج وما عندي مشكلة إذا الإنسان يغير قناعاته وأفكاره مو غلط”.

وتابعت الفنانة الكويتية في تصريحات تلفزيونية: “مو حابة تكون حياتي برايفت ولكن طالما أهلي يدرون ومن حولي يدرون بكل التفاصيل ما عندي مشكلة بس في أشخاص ما نبي نتكلم عنهم لإنهم ما لهم ذنب بحياتنا اللي هي حياة الشهرة وأنا ما أحب اكسر حاجز الخصوصية”.

وأكدت ليلى عبدالله أنه لا يوجد خلافات بينها وبين الفنانة نور الغندور مبينًة: “نحن رفيقات، يقولون متهاوشين بس مو متهاوشين لكن الدنيا تلاهي ومو بنتقابل كتير بس بنتكلم سناب شات وواتس آب ولما بنتقابل كإننا كنا قاعدين مع بعض بالأمس”.

وأضافت ليلى عبدالله أنها تطمح في الوصول إلى العالمية ولكن ليس من خلال المشاركة في فيلم هوليوودي، بل بالمشاركة في عمل كويتي يصل للعالمية ويتحدث عنه الجميع ومن خلاله تشارك في عمل فني عالمي.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها لم تتحول لفاشينيستا ولكنها منذ زمن وهي تحب الأزياء والستايلات المختلفة، مبينًة أن المرأة عمومًا لابد أن تظهر بشكل جيد دون غلطة واحدة، موضحًة أن الجمهور عندما لاحظ اهتمامها تحدث عن تحولها لفاشينيستا.

وأضافت ليلى عبدالله أنها سابقًا كانت تهتم ولكن لم تكن تصور نفسها ولكن بعد التصوير بدأ الحديث بين الجميع، مردفًة: “إحنا وقت فراغنا وايد وعندنا سيزون بس للتمثيل وبعدين الوقت فاضي”.

وأشارت ليلى عبدالله إلى أنها تعاني من أوقات فراغ خلال العام فبعد انتهاء الأعمال الفنية والتي تكون بعد عيد الأضحى يكون هناك وقت طويل لا عمل فيه، مردفًة: “بقعد طول الفترة دي معنديش شغل وما اتحمل أقعد بالبيت الفترة دي وببدأ ألهي وقتي”.

وبينّت ليلى، قائلًة: “عملت مشروع صالون وبعدين ما ضبط عشان محتاج لوقت وإدارة وعملت حاجة ما بفهم فيها رغم إنه حاجة من بين اهتماماتي”.

وأكدت عبدالله على مشاركتها في عمل فني جديد يحمل عنوان “Trip To Hell”، وهو عمل ينتمي لنوعية الأكشن، لافتة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها ويتناول قضية جريئة.

وأضافت أنها تجسد شخصية فتاة تعيش مع والدتها في الكويت والأم تعد زوجة ثانية، وتقوم الفتاة بالتضحية بعدما يصير في حياتها أمور عدة وتقابل عميل استخبارات في حياتها، منوهًة أن العمل يتنوع بين الدراما والأكشن وسيبدأ عرضه في 22 فبراير على مدار 9 حلقات.

وأعربت عن سعادتها بالطفرة التي تحدث في السعودية خاصًة أنهم بدأوا في تصوير أفلام ومسلسلات بعد نجاح كبير في الأعمال المسرحية، مؤكدًة أن السعودية مكتسحة بالأعمال الفنية.