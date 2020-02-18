الخميس.. محمد عبده يشارك في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

يحيي فنان العرب محمد عبده حفلين غنائيين في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة لهذا العام. ومن المقرر أن يفتتح محمد عبده المهرجان بحفله الغنائي بعد غد الخميس الموافق 20 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي، بمشاركة الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي، بالإضافة إلى حفله الختامي للمهرجان بتاريخ 28 فبراير . بعد غد الخميس الموافق 20 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي، بمشاركة الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي، بالإضافة إلى حفله الختامي للمهرجان بتاريخ 28 فبراير . يضم المهرجان مجموعة من العروض الفنية والمسرحية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تقديم التراث الإماراتي، ويستضيف أكثر من 600 نجم غنائي وتمثيلي من مختلف الجنسيات، وتختتم فعالياته بحفل كبير لـ فنان العرب محمد عبده.

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