تفاصيل حفل فريق شارموفرز في ساقية الصاوي

يستعد الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي، وذلك بعد حفلات عدة مميزة في بداية 2020. من المقررَّ أن يقام الحفل يومي 24، 25 فبراير الجاري، على أن يكون سعر تذكرة الحفل بقيمة 107 جنيهات، ويمكن شراؤها من خلال شباك التذاكرة الخاص بالساقية. بقيمة 107 جنيهات، ويمكن شراؤها من خلال شباك التذاكرة الخاص بالساقية. Advertisements يذكر أن "شارموفرز" حصل على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، إضافة إلى صدور أحدث أغنياته "عايز أخلص جامعة" على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التي اقتربت من المليون مشاهدة، وحققتْ نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، خصوصًا بعد غنائها في حفلات جامعية عدة، أهمها حفل جامعات الزقازيق، حلوان، عين شمس. على مستوى العالم لعام 2019، إضافة إلى صدور أحدث أغنياته "عايز أخلص جامعة" على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" التي اقتربت من المليون مشاهدة، وحققتْ نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، خصوصًا بعد غنائها في حفلات جامعية عدة، أهمها حفل جامعات الزقازيق، حلوان، عين شمس.

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