فيديو.. سفنجالي يطرح Quicksand

طرح باند سفنجالي، أحدث كليباته بعنوان Quicksand، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب Quicksand، من ألبوم سفينجالي الجديد، والذي

يحمل اسم SAYONARA، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم يوم الجمعة الموافق 20 من شهر مارس المقبل، بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

ويضم ألبوم SAYONARA، باقة لامعة من أجمل الأغاني ومن بينها: Alcatraz، Breakaway، Labyrinth، FreightTrain.

يذكر أن سفنجالي باند طرح سباق ألبوم بعنوان Theory of Mind، ويضم الألبوم على 13 أغنية، ومن بينها: Deny، Lucid، Floodgates، Thirteen Suns، Confined، Laced in Sin، كما حقق ألبوم Theory of Mind، نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.