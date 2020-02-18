ميرنا وليد - بيروت - عاد أبطال مسلسل "حديث الصباح والمساء" 20 عاماً إلى الوراء، في الحديث عن ذكرياتهم في العمل وكواليس التصوير، وذلك خلال حلولهم ضيوفاً على الممثلة المصرية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

وخلال الحلقة، تحدث الممثل المصري ​أحمد خليل​ عن بعض المواقف الطريفة التي جمعته بالممثلة المصرية ​ليلى علوي​ في كواليس المسلسل، وأثنى على تعاملها ورقيها، ليتحول الكلام بينهما إلى غزل، إذ قالت له علوي:"أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه"، ثم فاجأته بقولها: "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وردّ عليها خليل بالقول:"أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي لممثل مصري شهير:"لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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