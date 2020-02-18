نوال الزغبي تفاجئ زياد برجي.. وهذا رأيها بفيلم "يوم إيه يوم لأ" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، الفنان اللبناني ​زياد برجي​، بحضورها الى إحدى صالات السينما في لبنان، لمشاهدة فيلم زياد الجديد "​يوم إيه يوم لأ​".

ونشر زياد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع نوال خلال تواجدهما في صالة السينما لمشاهدة الفيلم، وعلّق على الصورة، قائلاً: "حبيبة قلبي شكراً لك على قدومك ومشاهدتك يوم إيه يوم لأ، وقالت إنه أعجبها الفيلم".

كما نشرت نوال الصورة عبر صفحتها الخاصة، وعلّقت: "الف مبروك على يوم ايه يوم لا.. فيلم كتير حلو وابدعت متل كل مرة والاغنية رائعة".

يُذكر أن الفيلم من بطولة زياد برجي، باميلا الكيك، هشام حداد، وميا سعيد، ويشارك فيه عدد من الممثلين منهم ختام اللحام، فيصل أسطواني، سلطان ديب، أنطوان بلابان، سمارة نهرا، مي سحاب، بيار جماجيان، رودريغ غصن، من تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس، وإنتاج Falcon Films.

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