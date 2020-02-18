وفاة هيثم أحمد زكي تعود للواجهة من جديد..هل قتل؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة على وفاة الممثل المصري ​هيثم أحمد زكي​ ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، والجدل الذي رافقه حول سبب الوفاة، إن كان بسبب تناوله مكملات غذائية أو دواء كيميائي خاطئ، فيما كان هناك حديث عن شبهة جنائية، حسمت نيابة الشيخ زايد الموضوع وإتخذت قراراً بحفظ التحقيقات.

وتسلمت النيابة التقارير من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للراحل، وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة طبيعية، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

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