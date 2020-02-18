نادين نسيب نجيم تستعين بـ ميريل ستريب لإنهاء جدل تصريحها عن كاريس بشار-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بالأمس بسبب تداول عدد من المواقع والصفحات تصريح للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ تتحدث فيه عن الممثلة السورية ​كاريس بشار​، مقيّمةً أدائها التمثيلي، وهو الامر الذي نفته نجيم بشدة، معربةً عن غضبها الشديد بسبب نقل تصريحات عن لسانها من دون الرجوع لها وبشكل عير حقيقي، عادت وإستعانت نجيم بمقولة للممثلة العالمية ​ميريل ستريب​، تؤكد فيها على أن صبرها نفذ.

ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للمقولة جاء فيها :"لم يعد لدي صبر على أشياء معينة، ليس لأنني أصبحت متعجرفًا، ولكن ببساطة لأنني وصلت إلى نقطة في حياتي حيث لا أريد إضاعة المزيد من الوقت مع ما يزعجني أو يؤذيني. ليس لدي صبر على السخرية والنقد المفرط والمطالب من أي نوع. لقد فقدت الرغبة في إرضاء أولئك الذين لا يحبون لي ، وأحب أولئك الذين لا يحبونني ، والابتسام على أولئك الذين لا يريدون أن يبتسموا لي".

وأضافت :"لم أعد أقضي دقيقة واحدة على من يكذب أو يريد التلاعب به. قررت عدم التعايش مع الحجة والنفاق وخيانة الأمانة والثناء الرخيص. أنا لا أتسامح مع سعة الاطلاع الانتقائي ولا الغطرسة الأكاديمية. أنا لا أتكيف إما مع النميمة الشعبية. اكره الصراع والمقارنات أنا أؤمن بعالم من الأضداد وهذا هو السبب في أنني أتجنب الناس ذوي الشخصيات الجامدة وغير المرنة".

وتابعت :"في الصداقة أنا لا أحب عدم الولاء والخيانة. أنا لا أتفق مع أولئك الذين لا يعرفون كيف يقدمون مجاملة أو كلمة تشجيع. تحملتني المبالغة ولدي صعوبة في قبول أولئك الذين لا يحبون الحيوانات. علاوة على كل شيء ، ليس لدي أي صبر لأي شخص لا يستحق صبره".