بعد 3 أيام على توقيفه لهذا السبب..مغني ينتحر في زنزانته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد ثلاثة أيام على توقيفه، بعد ضبطه وهو يحاول الفرار من البلاد، بسبب منع السلطات أغنياته لمهاجمته النظام الحاكم فيها، تمّ العثور على المغني ​كيزيتو ميهيغو​، وهو أحد الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا، وقد أغضبت أغانيه حكومة الرئيس بول كاغامي، ميتاً في زنزانة تابعة للشرطة في العاصمة كيغالي قرابة الساعة الخامسة صباح يوم امس بالتوقيت المحلي.

وكان ألقي القبض على ميهيغو، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2015، بتهمة التآمر ضد الحكومة، لكن أطلق سراحه لاحقاً بموجب عفو، فيما كان يحاول عبور الحدود في جنوب رواندا.

وقد حظرت موسيقاه التي كانت شعبية في صفوف النخبة الحاكمة بسرعة. وبعد عامين، اتهم بالإرهاب ودعم حركة سياسية معارضة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. لكن محاميه قالوا يومها إن ما من أدلة كافية لسجنه، وأطلق بعفو رئاسي في العام 2018.