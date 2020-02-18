راغب علامة: "الحرمان أوصل الشعب اللبناني للإنفجار"- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان ال​لبنان​ي ​راغب علامة​ عن أوضاع لبنان والشعب اللبناني، وقال إن الحرمان هو من أوصل الشعب اللبناني للإنفجار .

وأضاف راغب خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إنه قال لمسؤولين لبنانيين إنه سيأتي اليوم، الذي سيندمون فيه أنهم لم يستمعوا لمطالب الشعب.

وأشار إلى أن الفن والثقافة دائماً ما يزدهران في الأوضاع الصعبة، مثل التي تمر بها لبنان.

كما قال راغب إننا نعيش في زمن مواقع التواصل الإجتماعي، التي تشهد حالة من الفوضى وتشبه جريدة الحائط، حيث يمكن أي شخص أن يكتب ما يريد.

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