تراند اليوم : كتف لبعض .. مي كساب تدعم” أوكا” بعد قرار منع مطربي المهرجانات

نشرت الفنانة مي كساب عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعادت بها مشاركة عدة أغاني سابقة لفريق المهرجانات (أوكا وأورتيجا)، لتدعم الفريق الذي يشارك فيه زوجها (أوكا)، بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات ومطربيها من إحياء حفلات.

ولم تعلق مي كساب بشكل مباشر على قرار نقابة الموسيقيين، وأكتفت بدعم فريق زوجها بهذه التغريدات فقط، ليتفاعل معها عدد من متابعيها على تويتر.

يذكر أن استجاب الفنان هاني شاكر، “نقيب المهن الموسيقية”، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

من جهة أخرى، قال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إن الرقابة لا يمكن أن تجيز الكلمات الموجودة في المهرجانات تحت أي بند.

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وأضاف خالد عبد الجليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد، “لابد من إطلاق حملة للسيطرة على أغاني المهرجانات المنتشرة على موقع يوتيوب”.

وتابع خالد عبد الجليل “90% من كلمات أغاني المهرجانات والكليبات على يوتويب لم تمر على الرقابة على المصنفات”.

وأكد خالد عبد الجليل أن “90% من كليبات قنوات الأغاني على النايل سات لم تمر على الرقابة على المصنفات”.

ولفت خالد عبد الجليل إلى أن “هناك آلاف الأغاني يتم نشرها على يوتيوب ولا تمكن السيطرة عليها بشكل واضح”، مضيفا “ما أستطيع فعله هو تحرير محاضر لتلك الأغاني والكلمات فقط لا غير، وليس لدينا سلطة منع بث المهرجانات على يوتيوب”.