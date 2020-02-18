7 أشياء تجنب استخدامها لتنظيف شاشة الهاتف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:52 مساءً - يحرص الكثير من الأشخاص على تنظيف شاشة الهاتف بشكل مستمر نظرا للاستخدام الدائم والمتكرر له على مدار اليوم فنجدعليها آثارا للغبار وبصمات الأصابع وغيرها .

وهناك الكثير من الأشياء التي يستعملها الكثيرون لتنظيف الشاشة مثل : قطع الأقمشة أو بعض المنظفات .. إلا أن بعض هذه الأشياء لا يجب استخدامها على الرغم من إنها قد تؤدي إلى نتائج جيدة في البداية ولكن قد يكون لها تأثير سلبي بالغ على شاشة الهاتف على المدى الطويل .

ومن هذه الأشياء التي لا يجب استخدامها نهائيا لتنظيف شاشة الهاتف جاء الآتي :

1- المناديل الورقية والأقمشة الخشنة : قد يتسبب الاحتكاك الشديد أثناء تنظيفك لشاشة الهاتف في تلفها أو خدشها .. لذلك تعامل مع الشاشة برفق ولطف أثناء تنظيفها .

2- الخل : يتسبب استخدام الخل في تنظيف شاشة الهاتف إلى إزالة الطلاء الواقي للشاشة ومع ذلك يمكنك استخدام محلول مخفف منه لتنظيف أجزاء أخرى من الهاتف مثل : الجانبين والخلفية .

3- منظفات النوافذ والزجاج : تحتوي بعض الهواتف الحديثة مثل هاتف ” IPhone XR ” على طبقة واقية مهمتها مقاومة الماء والزيوت فقط .. وبالتالي فإن استخدام المواد الكيمائية في تنظيف النوافذ الزجاجية يؤدى إلى إزالة هذه الطبقة ويجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش .

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4- مزيل المكياج : بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعه يمكن أن تسبب ضررا لشاشة أي جهاز إلكتروني عند استخدامه لتنظيفها .

5- منتجات تنظيف المنزل : استخدام منتجات التنظيف المنزلية مثل : منظفات المطبخ أو الأرضية في تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ على شاشة الهاتف لاحتواء بعض هذه المنتجات على تركيبات كيميائية قوية وقد تتسرب إلى المكونات الداخلية للهاتف .

6- الهواء المضغوط : تجنب توجيه الهواء الخارج من أجهزة الضغط والتي تستخدم عادة لطرد الغبار من أجهزة الكمبيوتر نحو شاشة الهاتف .. فهذا الضغط الموجه بغرض تنظيف شاشة الهاتف من شأنه أن يتسبب في بعض الأضرار خاصة لمنفذ سماعة الميكروفون في الأعلى .

7- المناديل المبللة : تحتوي هذه المناديل على نسبة كحول ونظرا لأن العديد من شاشات الهواتف الحديثة تحتوي على طبقة واقية فيمكن للكحول أن يزيل هذه الطبقة بشكل أسرع بمرور الوقت مما يجعل هاتفك أكثر عرضة للخدوش .

ولتنظيف شاشة الهاتف بطريقة أكثر أمانا وفاعلية يمكن ذلك من خلال استخدام الماء المقطر لترطيب قطعة قماش قطنية ثم مسح الشاشة بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي وتنظيف الجزء الخلفي والجوانب .