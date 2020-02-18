محمد رمضان يكشف أسباب إلغاء مشاركته في مباراة السوبر المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الفنان المصري محمد رمضان الأيام الماضية لحملة هجوم كبيرة، وتفاعل قطاع عريض من الجمهور مع هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان عبر تويتر، وزادت حدة الهجوم على رمضان بسبب خلافه مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، الذى اتهمه بأن كان السبب فصله من عمله وحرمانه من الطيران مدى الحياة.



ووسط هذة الأزمة صدر قرار من اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي و الزمالك" المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بإلغاء الفقرة الغنائية لمحمد رمضان واستبداله بآخر، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنه تأثير طبيعي لحمله الهجوم ضده.





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وفي محاولة لتوضيح الأمر نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام مقطع فيديو لمداخلة هاتفية أجراها الإعلامي عمرو أديب مع سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر، وكتب معلقا: "كل الحُب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبًا.. تمنياتي بالنجاح والتوفيق لاتحاد كورة بلدي مصر.. تحيا مصر.. يوم موفق إن شاء الله.. الأهلى والزمالك".

وكشف سهيل العريفي عن تفاصيل حفل السوبر وإلغاء فقرة محمد رمضان قائلا: "سوف يتم الإعلان عن مطرب مباراة السوبر الثلاثاء، تحية للفنان محمد رمضان، المباريات يكون لها طبيعة مختلفة، ويكون الغناء فيها 10 دقائق فقط وهي فترة قليلة في حق رمضان".

وتابع العريفي: الشائعات التي صدرت غير صحيحة ولكن هذا الأمر دائم التكرار في المباريات الكبيرة.