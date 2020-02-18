Feb 18, 2020
انطلق فريق عمل شركة Fortuna Media Production للمنتج ياسر فهمي، بتصوير المسلسل البدوي (حارس الجبل) قبل حوالي الأسبوعين في أبو ظبي، تحت إدارة المخرج سائد الهواري، لنص من تأليف عادل الجابري، في عمل بدويّ مختلف، يقدم قصص الحب والحرب في قالب جديد مليئ بالتشويق.
العمل الذي سيعرض في رمضان 2020، يلعب البطولة فيه كل من النجمة صبا مبارك والنجوم عبد المحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش ومجموعة كبيرة من النجوم العرب، وقد نشرت شركة الإنتاج الصور الأولى من موقع التصوير، الذي بنيت فيه ديكورات خاصة في الصحراء، تتناسب مع أجواء القبائل ونظام حياتهم حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى من كواليس “حارس الجبل” لـ صبا مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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