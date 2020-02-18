Feb 18, 2020
منذ نيله اللقب في “ديو المشاهير”، لم يتأخر الفنان الشاب الوليد الحلاني في مواكبة هذا النجاح في البرنامج بإصدار الاغنيات الواحدة تلو الاخرى، حيث أصبح في رصيد “الحلاني” أربع أغنيات وهي: عم يسالوا، قلي بحبك، اشتأقيتلك، وفي الساعات الماضية، طرح اغنيته الرابعة “مش انت” كلمات محمد حيدر، من الحان وتوزيع حسام صعبي ومن إخراج عبدالله غانم.
الأغنية غلب عليها الطابع الهادئ والرومانسي، أداها الوليد بإحساسه وصوته الرائعين.
في هذا السياق، حثّ النجم عاصي الحلاني الجمهور على سماع اغنية ابنه الوليد، خاصة ان عاصي لا يوفر فرصة إلا ويدعم فيها موهبة ابنه المتميزة. ودائماً ما يتشارك الوليد في وصلة غناء لافتة مع والده على المسرح في الحفلات والمهرجانات وبات الجمهور ينتظر هذه الاطلالة بفارغ الصبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-اداء واحساس رائعان لوليد الحلاني في “مش انت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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