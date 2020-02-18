عمر كمال على قرار إيقافه عن الغناء: خراب البيوت ليس مقبولا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق المطرب المصري عمر محمد كمال، الشهير بـ"عمر كمال" على قرار وقفه عن الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية في مصر رغم عضويته منذ 4 سنوات، موضحا أنه يطالب يوميا بمبلغ قرابة 40 ألف جنيه شروط جزائية مقابل حفلات زفاف قادمة تم التعاقد عليها.

وأضاف عمر كمال في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى، قائلا: "هاني شاكر فوق راسي والنقابة فوق راسي وأنا راجل عندي عضوية من 4 سنين وعمري ما كان ليا سابقة وماشي جوه الحيطة".

واستطرد قائلا: "أنا أخطأت في عبارة بأغنية وقمت بتبديلها واعتذرت وغيرت الأغنية تمامًا ولكن خراب البيوت ليس مقبولًا أنا شاب في بداية حياتي كل يوم بطلع 40 ألف جنيه من جيبي وهذا حرام".

وأردف المطرب المصري قائلا: "أنا بيكون عني أوردرين يوميًا ومن يتحدث عن عدم حضوري يساومني بأن أذهب إليه وأدفع غرامة مضاعفة".

ونوه عمر كمال، إلى أنه لم يذهب لإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بعد قرار النقابة ولكنه ذهب احتراما للعريس والاعتذار له لأنه احترم قرار النقابة بوقفه، مبينا: "أنا مروحتش أغني والعريس راجل ضابط محترم وأنا رحت أعتذر والشرطة لم تمنعني من الدخول كما قيل".

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وعلق الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين السابق الذي كان ضيفا بالبرنامج، على وقف عمر كمال قائلا إنه لا يعرف لماذا يتم وقف عمر كمال رغم أن العبارة التي وردت في أغنية "بنت الجيران" قالها المطرب حسن شاكوش.

فيما علق عمر كمال قائلا إن السبب وراء وقفه قيل بأنه خالف التعليمات، مستطردا: "ما هي مخالفة التعليمات وأقوم بتعديلها لأني لم أعرف ما هي المخالفة التي قمت بها كي أذهب للنقابة وأقوم بإصلاحها ولكن كده أنا حرفيًا بيتخرب بيتي".

وكان قد قرر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إيقاف المطرب عمر كمال عن الغناء رسميا، حيث أصدر النقيب قراره الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الإثنين 17 فبراير، بسبب وقوع عمر كمال في مخالفات تتعارض مع شروط عضوية النقابة.

وأرجعت نقابة المهن الموسيقية القرار أيضا إلى الكلمات التي تغنى بها عمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الجمعة الماضية أثناء أدائه أغنية "بنت الجيران" التي لاقت رواجا واسعا مؤخرا واحتلت المرتبة الثانية عالميا، على تطبيق "ساوند كلاود".

واتخذت نقابة الموسيقيين قرارا آخر، بتحويل عمر كمال إلى التحقيق في مقر النقابة، لأخذ أقواله فيما يخص التلفظ بكلمات من شأنها نشر الفسق وتشجيع الشباب على تناول المخدرات.

يُذكر أن هاني شاكر أصدر قرارا بإيقاف جميع تصاريح عمل مطربي المهرجانات الشعبية في مصر عامة، الأمر الذي أثار ضجة عارمة، وفي انتظار ما ستسفر عنه الأزمة خلال الأيام المقبلة، وتبعه بقرار خاص آخر بوقف المطرب المصري عمر كمال بشكل خاص.