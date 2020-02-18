ريا أبي راشد تستعين بزوجها للسخرية من الفاشنيستات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد من الفاشنيستات ونجمات السوشال ميديا، اللواتي يروجن للمطاعم ويظهرن في العديد من الفيديوهات وهن يتناولن أطعمة دسمة رغم أنهن نادرا ما يحافظن على رشاقتهن وقوامهن الممشوق.

ونشرت أبي راشد فيديو عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه بإطلالة طبيعية جدا بدون أي من مستحضرات التجميل، وهي تجلس في أحد المطاعم وأمامها بيتزا، وعلقت: "أنا حاليًا متواجدة في روما وبدي أحاول أعمل متل الانستغرامرز المثاليين، وأصور كأني عم اكل بيتزا كل يوم، القاعدة إنه البيتزا ما تقرب كتير على تمك، لأنه يمكن على الشمة يزيد وزنك، بقى لقيت الحل".

لتقوم بعدها بتوجيه قطعة البيتزا إلى زوجها الذي تناول منها لقمة، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "لما حاول كون نحيفة وأكل بيتزا كل يوم مثل الفاشونيستاز".

وتفاعل جمهور الإعلامية اللبنانية مع الفيديو بشكل كبير، متغزلين ببساطة أبي راشد وظهورها الأنيق، وخفة ظلها التي ظهرت في الفيديو، كما تفاعل الكثيرون مع سخريتها من الفاشنيستات، مؤكدين أنه أصابت الحقيقة بطريقة طريفة جدا، مضيفين أن أبي راشد تتمتع برقي وأسلوب يختلف عن العديد من المشاهير.

وأبدى الكثيرون إعجابهم بالطريقة التي ظهرت بها أبي راشد خاصة من ناحية اللوك وعدم اكتراثها بوضع المكياج أو فلتر خاص.

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وتعتبر ريا أبي راشد من أنجح الإعلاميات على مستوى الوطن العربي، حيث تمكنت من مقابلة عدد من نجوم هوليوود، وتواجدت على السجادة الحمراء في عدد من المناسبات العالمية إلى جانب مشاهير العالم.

وقدمت أبي راشد خطا خاصا لها في مجال الإعلام، وتميزت بأناقتها وأسلوبها الراقي، وعلاقاتها الوطيدة مع نجوم العالم، وتغطيتها لكل ما يخص عالم هوليوود بشكل خاص.

كما شاركت أبي راشد في تقديم برنامج المواهب "أراب غوت تالنت" إلى جانب الفنان السعودي قصي خضر في جميع مواسم البرنامج، وحققت نجاحا كبيرا وحظيت بإعجاب الجمهور.

وتزوجت الإعلامية اللبنانية عام 2011 من رجل أعمال إيطالي يُدعى فاليرو، ورزقت منه في عام 2016 بطفلة أطلقت عليها اسم لولا.

يذكر أن ريا قد تعرفت على زوجها في إحدى الحفلات، وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها المقربات.