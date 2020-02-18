اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



""الخليج 365"" من بيروت: أسعدت النجمة أديل محبيها بإعلانها موعد إطلاق ألبوم جديد من خلال فيديو قصير تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي من زفاف صديقتها. حيث كانت تغني الكاريوكي مع مجموعة من المقرّبين.

وكشفت بعد أدائها لإحدى الأغنيات أنها ستطلق ألبومها الجديد في شهر أيلول المقبل. وهو ما أسعد الجمهور لكونها أطلقت آخر ألبوماتها في العام 2015 بعنوان "25".

فيما يلي رابط الفيديو من الصفحة الخاصة بالمعجبين بها عبر "إنستغرام":

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أديل تُسعِد الجمهور بإعلانها عن ألبوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.