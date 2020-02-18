ديانا كرزون تستعد لحفلها في مهرجان الفجيرة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





""الخليج 365"" من بيروت: تُحيى الفنانة ديانا كرزون، حفلاً على مسرح الكورنيش الرئيسي ضمن مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بدولة الإمارات. وذلك يوم السبت 22 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة

وبدأت "كرزون" التحضيرات مع فرقتها استعداداً لمشاركتها بهذا المهرجان الهادف لإظهار أهمية التنوع والتفاعل الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب. وأعدت برنامجاً غنائياً ستقدمه خلال ليتناسب مع الجمهور الخليجي والجالية الأردنية والفلسطينية وبلاد الشام.

هذا وستُطلِق قريباً أحدث أعمالها الغنائية باللهجةِ العراقية عبر كافة الإذاعات العربية والمتاجر الالكترونية، في تعاونٍ جديد مع الشاعر قصي عيسى والملحن علي صابر والموزّع عثمان عبود .