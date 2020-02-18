يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
""الخليج 365"" من بيروت: تُحيى الفنانة ديانا كرزون، حفلاً على مسرح الكورنيش الرئيسي ضمن مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بدولة الإمارات. وذلك يوم السبت 22 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة
وبدأت "كرزون" التحضيرات مع فرقتها استعداداً لمشاركتها بهذا المهرجان الهادف لإظهار أهمية التنوع والتفاعل الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب. وأعدت برنامجاً غنائياً ستقدمه خلال ليتناسب مع الجمهور الخليجي والجالية الأردنية والفلسطينية وبلاد الشام.
هذا وستُطلِق قريباً أحدث أعمالها الغنائية باللهجةِ العراقية عبر كافة الإذاعات العربية والمتاجر الالكترونية، في تعاونٍ جديد مع الشاعر قصي عيسى والملحن علي صابر والموزّع عثمان عبود .
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تستعد لحفلها في مهرجان الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.